Inscreva-se para o Mutirão Volta às Aulas com mais de 1.000 vagas de estágios e Jovem Aprendiz

A Prefeitura de Guarulhos realizará nesta quarta-feira (25), das 9h às 16h, o Mutirão Volta às Aulas, com mais de 1.000 vagas de estágio e Jovem Aprendiz destinadas a estudantes dos ensinos médio e superior com idade entre 15 e 29 anos.

Candidatos deverão comparecer no dia 25 ao Centro Municipal de Educação Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo) portando documento com foto e currículo atualizado. As inscrições para participar devem ser feitas por meio do link https://trabalho.guarulhos.sp.gov.br/cadastro.php.

A ação é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) e da Subsecretaria da Juventude, por meio do projeto Partiu Trampo, com o objetivo de auxiliar os jovens no ingresso ao mercado de trabalho.