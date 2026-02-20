Prefeitura realiza ações contra dengue em 47 locais de Guarulhos

Apesar das fortes chuvas, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, as equipes de agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos mantiveram as ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti em 47 locais da cidade. Os trabalhos incluíram bloqueios com eliminação mecânica de criadouros, vistorias em pontos estratégicos e apuração de denúncias relacionadas a possíveis focos do vetor em áreas com registros suspeitos ou confirmados de dengue.

Na segunda-feira (9), as ações de bloqueio concentraram-se no Jardim Guilhermino, Jardim Presidente Dutra, Jardim Jacy e Jardim Paraíso. Já as denúncias foram atendidas na Vila Rosália, Jardim Angélica e Jardim Triunfo.

Na terça-feira (10), o Jardim Ponte Alta e o Parque das Nações receberam bloqueios. Pontos estratégicos foram vistoriados no Jardim Presidente Dutra, enquanto denúncias foram verificadas no Jardim Paraíso, Jardim Marilena, Jardim Santa Inês e Vila Itapoan.

Na quarta-feira (11), as equipes priorizaram bloqueios no Jardim Angélica, Jardim Divinolândia, Jardim Valéria, Jardim Ponte Alta, Parque das Nações, Cidade Industrial Satélite, Jardim Guilhermino e Jardim Jacy. Paralelamente, pontos estratégicos foram averiguados no Picanço, Jardim Presidente Dutra, Cidade Parque São Luiz, Cumbica, Cidade Jardim Cumbica, Sítio São Francisco e Jardim Nova Cidade. As denúncias foram apuradas no Jardim Presidente Dutra, Jardim Santa Terezinha, Cidade Soberana, Jardim Almeida Prado e Jardim Diogo.

Na quinta-feira (12), foram realizados bloqueios no Morros, Itaim, Jardim Ponte Alta, Jardim Divinolândia, Vila Izabel, Jardim Valéria e Jardim Jacy. Pontos estratégicos foram visitados na Vila Galvão, Vila Renata, Jardim do Papai, Vila Nova Bonsucesso e Jardim Ponte Alta. O atendimento a denúncias ocorreu exclusivamente no Parque Continental.

Na sexta-feira (13), os bloqueios foram executados no Jardim Valéria, Jardim Angélica, Jardim Ponte Alta, Jardim Jacy, Pimentas, Vila Izabel, Gopoúva, Ponte Grande, Macedo e Água Chata. No Parque Primavera, Jardim Paraíso e Vila Paraíso foram inspecionados pontos estratégicos. As denúncias foram analisadas no Jardim Santa Bárbara, Jardim Paraventi, Jardim Santa Clara, Itapegica, Vila Sirena, Jardim Vila Galvão, Jardim Rodolfo e Cumbica.

Até o momento, Guarulhos registra 35 casos confirmados de dengue. A Secretaria da Saúde ressalta que a prevenção depende da participação da população e que medidas simples fazem diferença no controle do mosquito, como eliminar recipientes que possam acumular água, manter caixas-d’água vedadas, limpar calhas regularmente, permitir a entrada dos agentes devidamente identificados durante as visitas domiciliares e garantir a vacinação de jovens de dez a 14 anos contra a dengue. Essas ações são fundamentais para interromper o ciclo de reprodução do mosquito e reduzir o risco de transmissão da doença.

Em caso de suspeita de focos, os moradores podem acionar o CCZ pelo telefone (11) 2436-3666 ou pelo e-mail [email protected]. A colaboração da população amplia a efetividade das ações e contribui diretamente para a proteção da saúde de todos.