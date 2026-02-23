Voluntários participam de plantio de árvores nativas da Mata Atlântica no Bosque Maia

Adultos e crianças reuniram-se neste sábado (11) para trazer ainda mais verde ao Bosque Maia, maior parque urbano de Guarulhos. Participaram 24 pessoas, que plantaram cinco ipês-amarelos; três palmeiras-jussara, também conhecida como palmito-doce ou açaí-da-mata-atlântica, espécie em risco de extinção devido à exploração predatória para a retirada do seu palmito, e duas sibipirunas, árvore de grande porte, que produz cachos de flores amarelas e, após adultas, fornecem muita sombra e abrigo para os animais.

Na oportunidade os educadores ambientais da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade conversaram com os voluntários sobre orientações para o plantio de árvores e também sobre a importância da preservação das abelhas nativas para o equilíbrio do ecossistema. O dia teve ainda uma vivência no minhocário do parque.

Para obter informações sobre outras atividades, basta entrar em contato pelos telefones 2475-9858 ou 2482-1667 ou pelo e-mail [email protected].