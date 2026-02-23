Prefeitura abre inscrições gratuitas de arteterapia para mulheres com fibromialgia

Mulheres com fibromialgia, síndrome que se manifesta com dor em todo o corpo, fadiga, ansiedade, ente outros sintomas, podem se inscrever para a vivência arte terapêutica gratuita Mulheres de Fibra: Transformando Dor em Cor, que a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão realizará nesta sexta-feira (27), das 9h às 11h. Interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2414-3685. As vagas são limitadas para garantir um ambiente acolhedor.

Não é preciso saber pintar, uma vez que o foco não é a técnica perfeita, mas o processo de cura e expressão da participante. A atividade será realizada na sede da pasta (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo), próxima à praça Gilberto Van Mill, conhecida como praça das Pedras.

Vivência

Através do uso da aquarela, arte da fluidez que não exige força, mas apenas entrega, o encontro exclusivo para mulheres com fibromialgia propõe que as participantes transformem pontos de dor em manchas de cor e luz, expressando na pintura o que as palavras não dão conta, além de criar uma rede de apoio e beleza entre o público feminino que compartilha a mesma jornada.