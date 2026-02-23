Prefeitura entrega certificados do curso de informática básica para mulheres

Na sexta-feira (20), a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres entregou certificados de conclusão do curso gratuito de informática básica para uma turma de 16 mulheres assistidas pela Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão, localizada no Jardim Vila Galvão.

Para a subsecretária Vanessa de Jesus, trata-se da celebração de mais uma conquista importante para o público feminino de Guarulhos. Segundo ela, os certificados representam oportunidade, autonomia e novos caminhos sendo abertos por meio da qualificação profissional, reforçando o compromisso em fortalecer as mulheres com conhecimento e capacitação. Vanessa também parabenizou as formandas e destacou ainda que é o começo de muitas conquistas delas.

Esta foi a segunda edição do curso iniciado em setembro passado e realizado em parceria com o Senai/Brás. Entre os conteúdos abordados nas aulas estiveram: introdução ao Libre Office, digitação e formatação de textos, criação de documentos e de planilhas e apresentação de slides com texto e imagens.