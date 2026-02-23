Café, Moda e Viola realizará edição especial do mês da mulher neste domingo, no CEU Ponte Alta

O Café, Moda e Viola realiza neste domingo, dia 1º de março, às 10 horas, no CEU Ponte Alta, uma edição especial em comemoração ao mês da mulher. Com entrada gratuita, o evento celebra a música caipira, a viola e a cultura popular brasileira, destacando a presença feminina nas tradições culturais.

O encontro integra o projeto Café, Moda e Viola idealizado por Vera Bianca com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, fortalecendo a parceria entre o poder público e as iniciativas culturais independentes voltadas à valorização da cultura popular.

A apresentação do evento fica a cargo de Vera, que também se apresenta ao lado de ‘seu’ Regional. A programação reúne artistas de diferentes gerações e estilos, com destaque para vozes femininas que dialogam com a tradição da música sertaneja e da viola.

Entre as atrações confirmadas estão ainda Aline Rissuto, Carolina Frade, Trio Sol de Verão, Cristal e Santiago e Lenita Aguiar. O evento conta ainda com a participação especial de Os Primos e Estrada Sertaneja, ampliando o encontro entre diferentes formações e trajetórias musicais.

A edição especial do mês da mulher reforça a importância da valorização feminina na música e na cultura popular, ao mesmo tempo em que promove o acesso democrático e a ocupação dos espaços públicos como locais de convivência, memória e troca.