GCM de Guarulhos impede furto de energia elétrica e prende criminosos em flagrante

Agentes da Inspetoria Oeste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos flagraram dois homens na madrugada desta segunda-feira (23) na prática de ligação clandestina de energia elétrica em uma residência no Jardim Santa Cecília. No local, a constatação da ação criminosa, executada por pessoas não autorizadas pela distribuidora EDP.
Os autores e o proprietário do imóvel que encomendou o serviço irregular, foram encaminhados ao Distrito Policial. O delegado de polícia, após perícia técnica, registrou o boletim de ocorrência por furto, artigo 155 do Código Penal.
