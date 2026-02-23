GCM de Guarulhos prende traficantes e apreende 3 kg de drogas em quatro bairros

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois traficantes, apreendeu um adolescente e retirou cerca de 3 quilos de entorpecentes das ruas em ações no Pimentas, Mikail II, Jardim Uirapuru e Jardim Ferrão.

No Pimentas, uma mulher foi presa com 171 porções de maconha e 144 de cocaína. No Mikail II, agentes localizaram 272 porções de cocaína e 260 de maconha, além de R$ 121,00 em dinheiro e uma balança de precisão. Já no Jardim Uirapuru e no Jardim Ferrão, a GCM prendeu um homem, apreendeu um adolescente e recolheu 800 gramas de entorpecentes, além de celulares e dinheiro.

As ações reforçam o combate ao tráfico e a proteção da cidade.