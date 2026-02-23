GCM de Guarulhos prende três homens por violência doméstica

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu três homens por violência doméstica em ações realizadas no Jardim Cumbica, Jardim Presidente Dutra e Jardim Jacy.

Em Cumbica, agentes da Inspetoria Leste foram acionados por um motorista de aplicativo e prenderam o criminoso. No Presidente Dutra, equipes da Inspetoria Norte atenderam pedido de socorro do filho da vítima e efetuaram a prisão do padrasto agressor.

Já no Jardim Jacy, a Patrulha Maria da Penha prendeu um homem após denúncia de uma mulher que relatou ameaças contra ela e os dois filhos, incluindo um recém-nascido.

As ocorrências foram apresentadas no Distrito Policial e na Delegacia de Defesa da Mulher. As ações reforçam a atuação firme da GCM na proteção das vítimas e no combate à violência doméstica na cidade.