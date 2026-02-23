Inscrições para Corrida e Caminhada do Batom de Guarulhos acontecem nesta semana

As inscrições para 24ª.Corrida e Caminhada do Batom de Guarulhos, que acontecerá no dia 29 de março, começam nesta quinta-feira (26), às 15h, para 2.500 vagas para a corrida e, no dia 27, no mesmo horário, para a caminhada, também com 2.500 vagas, totalizando 5.000 mil vagas para mulheres no evento.

As inscrições serão feitas somente de forma online, por meio do endereço https://corridadobatom.esp.br/. Vale lembrar que a participação é exclusiva para o público feminino com idade superior a 18 anos. A organização do evento é da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e marca o encerramento das comemorações do Mês da Mulher.

Quem tem interesse em participar é bom ficar atento aos dias e horário de abertura das inscrições nos respectivos dias da modalidade de interesse, pois em 2025 as vagas acabaram em cerca de 5 minutos.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, ressaltou que o time da Prefeitura está cuidando com muito carinho para garantir o sucesso da iniciativa. “Estamos preparando tudo com muito empenho para esse grande evento em alusão ao Mês da Mulher. Ficamos felizes em poder proporcionar mais uma edição desta corrida tão tradicional”, comentou o gestor.

Kits

Os kits serão distribuídos nos dias 26, 27, 28 de março, das 10h às 19h, no

Supermercado Lopes, na rua Claudino Barbosa, 970, no Macedo, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível e apresentação de um documento com foto e CPF. Para retirada por terceiros, será necessário apresentar uma cópia do documento do inscrito acompanhada do original de quem estiver realizando a retirada.

No dia do evento não haverá entrega de kits. A não retirada do kit no dia e horário especificado acima, implica na perda do direito a retirada posterior.

O regulamento será divulgado em breve e estará disponível no mesmo link das inscrições.