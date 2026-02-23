Vacimóvel chega ao calçadão Dom Pedro II para nova fase de vacinação em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, dá continuidade ao cronograma de imunização itinerante de 2026 com uma nova etapa estratégica no Centro da cidade.

Após o início das atividades no Shopping Bonsucesso, a unidade móvel de vacinação foi deslocada para o Calçadão Dom Pedro II, posicionando-se em frente ao Shopping Poli. A escolha do local visa atingir o grande fluxo de trabalhadores e pedestres que circulam pela região central, facilitando o acesso às doses essenciais sem a necessidade de deslocamento até uma Unidade Básica de Saúde tradicional.

A nova fase do serviço terá início nesta segunda-feira (23) e seguirá com atendimentos até o dia 14 de março. Nesta etapa, o Vacimóvel vai atender de segunda-feira a sábado, das 10h às 17h, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e oferecer maior conveniência para quem frequenta o comércio local, permitindo que a população atualize suas cadernetas de vacinação de forma ágil durante o horário comercial.

Para garantir a imunização, os moradores devem comparecer ao local portando um documento de identidade com foto e, se possível, a carteira de vacinação para que as equipes de saúde possam avaliar as doses pendentes e realizar a atualização completa.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a saúde preventiva, levando o serviço público para onde o cidadão está e garantindo que crianças, jovens e adultos mantenham a proteção contra diversas doenças em dia.

Serviço:

Vacimóvel

Local: Calçadão Dom Pedro II

Período: 23/02 a 14/03