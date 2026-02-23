Fundo Social de Guarulhos oferece mais de 1.400 vagas para cursos de capacitação profissional

O Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos abriu nesta segunda-feira (23) as inscrições para cursos de capacitação profissional e inclusão produtiva. Serão oferecidas mais de 1.400 vagas distribuídas em 16 cursos nas áreas de beleza, moda e gastronomia, com 50 turmas no total.

Interessados podem se candidatar até 27 de fevereiro por meio de um formulário digital. Clique aqui para se inscrever: https://www.guarulhos.sp.gov.br/cursos-capacitacao-profissional-inclusao-produtiva

A aula inaugural será realizada no dia 10 de março. Os cursos de capacitação profissional estarão nos seguintes endereços: Restaurante Escola Sabor do Saber (avenida Paulo Faccini, 824 – Macedo); Núcleo de Inclusão Produtiva (rua Adolfo Noronha, 49 – Jd. Santa Inês); Hotel Santa Mônica (estrada David Corrêa, 900 – Cabuçu); e CEU Continental (rua Alzimar Vargas Batista, 284 – Parque Continental II).