Adolescente lidera oficina de HQs e inspira jovens na Fundação CASA de Guarulhos

Uma oficina de histórias em quadrinhos idealizada por um adolescente em medida socioeducativa mobilizou outros 11 jovens na Fundação CASA Guayi, em Guarulhos. A atividade, realizada durante o período de férias, uniu arte e tecnologia e resultou na criação de HQs baseadas nas próprias vivências dos participantes.

A iniciativa nasceu após o jovem observar o talento de outro interno para o desenho. Com experiência em um curso on-line de programação, ele identificou a oportunidade de integrar a linguagem dos quadrinhos aos conhecimentos em tecnologia. O que começou como uma proposta individual rapidamente se transformou em um projeto coletivo dentro da unidade.

Nos encontros, os adolescentes desenvolveram roteiros, personagens e cenas a partir de temas escolhidos por eles, como primeiro emprego, bullying, amizade, privação de liberdade e trajetórias pessoais. Além da parte criativa, também aprenderam noções básicas de edição de imagens e áudio, ampliando o contato com ferramentas digitais.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, ressaltou a importância do protagonismo juvenil no processo socioeducativo. Segundo ela, quando o próprio adolescente propõe e conduz uma atividade, fortalece a autoconfiança, desenvolve habilidades e amplia suas perspectivas de futuro.

Para o agente educacional Diego Frederico, a oficina possibilitou aos jovens ressignificar experiências. Ao transformar suas histórias em narrativas, eles refletem sobre escolhas e enxergam novos caminhos além do ato infracional.

As produções criadas na unidade serão apresentadas pela instituição, com a identidade dos adolescentes preservada por meio do uso de nomes fictícios.