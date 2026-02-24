Gordo, cão mais antigo da Cosap, é adotado depois de 10 anos de espera

Após dez anos à espera de uma família, Gordo, de aproximadamente 13 anos, o cão há mais tempo acolhido pela Cosap, finalmente ganhou um lar. O momento histórico e comovente para a equipe da Cosap foi no domingo de pré-carnaval (8), quando Gordo deixou de ser um dos 290 animais disponíveis para adoção, dos quais 72 idosos.

O cachorrinho estava no local há tanto tempo que o pessoal do Centro Municipal de Adoção se emocionou. Gordo fez parte da história da Cosap: participou de todos os eventos de adoção do equipamento e foi, inclusive, mascote da “Semana Animal”, em 2023.

O animal foi acolhido em 8 de agosto de 2016, na região de Sapopemba, na Zona Leste, após um munícipe acionar o 156 para informar a presença de um cão considerado agressivo na Praça Joaquim Mendes Santiago. Na mesma data, a equipe foi até o local e realizou o recolhimento.

Quase 10 anos depois, a engenheira Luísa Mendes Heise, de 25 anos, foi conquistada pelo olhar dócil e o caminhar vacilante de Gordo. Ela conta que já tinha o desejo de adotar um animal resgatado e resolveu visitar a Cosap no dia 8 deste mês, pleno domingo de pré-carnaval. “Eu já queria adotar um cachorro e fui com minha mãe à Cosap depois de ler uma matéria em um jornal sobre um evento de adoção. Lá, eu vi o Gordo. Foi amor à primeira vista. Achei ele muito fofo e fiquei tocada por saber que estava há tantos anos esperando por um novo lar. Pensei que seria bonito dar a ele um final de vida em uma casa e incorporá-lo à nossa família.”

A decisão se confirmou quando Gordo fez questão de se aproximar, mesmo com artrite e dificuldade para andar. “Eu olhei para ele de longe, enquanto os outros cachorros vinham saltitantes. Quando cheguei perto, ele levantou e veio até mim, mancando, para pedir carinho. Aquilo me ganhou. Ele me escolheu.”

Depois de tantos anos vivendo no mesmo local, a mudança foi intensa. “Durante o trajeto para casa, ele ficou ansioso, ofegante. Nos primeiros dias, não queria sair da cozinha.” Aos poucos, o cão foi conquistando novos espaços. “No terceiro ou quarto dia, decidiu que podia ficar na sala também e escolheu o melhor lugar para se acomodar”, conta a tutora.

Luísa admite que sentiu apreensão no início. “Eu tinha receio de não conseguir cuidar dele da forma correta. Mas, conversando com a equipe da Cosap, fiquei mais segura. Sabia que a responsabilidade seria maior, mas que valeria a pena tê-lo na minha vida.”

Para ela, o apoio da equipe foi fundamental na decisão. “Eles são muito profissionais e sinceros sobre a responsabilidade que é uma adoção. Informam tudo com clareza, tiram todas as dúvidas e mostram os desafios de adotar um cão idoso. Fiquei muito impressionada com o cuidado que têm com os animais.”

Animais idosos demandam cuidados específicos

Os profissionais da Cosap explicam que a adoção de um cão idoso exige atenção especial, principalmente em relação à saúde. Animais mais velhos podem precisar de acompanhamento veterinário regular, medicação contínua, como no caso do Gordo, que tem problemas articulares, e uma rotina estruturada, com ambientes adaptados à sua condição física.

Por outro lado, costumam apresentar comportamento mais estável, menor nível de agitação e maior facilidade de adaptação à rotina da casa, desde que respeitado o tempo de cada um.

Para estimular a adoção, quem leva para casa um animal acima de 8 anos recebe o Cartão Cuida Bem Idoso, que garante atendimento prioritário e vitalício em qualquer um dos quatro hospitais veterinários públicos da capital (Norte, Sul, Leste e Oeste).

A Cosap disponibiliza para adoção cães e gatos de todas as idades, de filhotes a idosos. Cada perfil exige preparo e responsabilidade por parte do tutor. A escolha do companheiro ideal deve considerar estilo de vida, disponibilidade de tempo e recursos para garantir os cuidados necessários ao longo de toda a vida do animal.

No caso de Gordo, todos esses aspectos foram abordados pela equipe técnica, que também acompanhou de perto o processo de adaptação no novo lar. A rotina inclui medicação, pequenos passeios e muito carinho. “Ele é muito dócil, não faz bagunça. Mas é só pegar a coleira que ele levanta todo feliz. Tentamos passear duas vezes ao dia para ele se movimentar um pouco”, conta, orgulhosa, a tutora.

Para o veterinário responsável por Gordo na Cosap, Daniel Hollman Mingates, a adoção tem um sabor agridoce: é despedida e conquista ao mesmo tempo. “Hoje o coração da Cosap está cheio de alegria e também de uma saudade que aperta, mas conforta. Ele ganhou um lar de verdade. Um lugar onde é amado, cuidado e onde, finalmente, pode saber que pertence.”

A coordenadora da Cosap, Analy Xavier, também celebrou o desfecho. “O Gordo se adaptou muito bem à nova casa. Hoje ele tem uma tutora que o ama, cuida e acolhe, fazendo cada dia valer a pena. Para nós, foi uma das maiores felicidades acompanhar cada passo, cada conquista, cada dia de espera e depois ver esse final tão bonito acontecer. A gente sente falta, sim. Mas é uma falta leve e cheia de amor.”

Para quem ainda tem dúvidas sobre adotar um animal idoso, Luísa deixa um recado direto: “Parece mais desafiador, mas é só um desafio diferente. Eles merecem essa chance também. E vale muito a pena.”

Condições para adotar um pet

O serviço de adoção da Cosap ocorre durante todo o ano. Todos os animais disponíveis no Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos estão vacinados, vermifugados, castrados, identificados por microchip e possuem Registro Geral do Animal (RGA).

O Centro está localizado na Rua Santa Eulália, 86, Santana. O atendimento para adoções ocorre das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 15h, aos sábados e domingos. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 2974-7892.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de pagar taxa administrativa no valor de R$ 35,80. Também é preciso levar coleira e guia para adoção de cães ou caixa de transporte, no caso de gatos.