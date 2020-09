‘Em Guarulhos, Elói Pietá está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa’, diz Lula

O Partido dos Trabalhadores (PT) realizou neste domingo (13) a convenção que homologou o nome de Elói Pietá na disputa pela Prefeitura de Guarulhos. Durante o encontro, um vídeo foi exibido onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que o petista é o mais preparado para governar a cidade.

“Em Guarulhos, o Elói Pietá está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vamos com o Partido dos Trabalhadores. Vamos com Elói Pietá”, disse.

No vídeo, Lula aproveitou para pedir aos militantes que lembrasse aos eleitores que quem os defende é o PT. “O PT sempre trabalhou por um Brasil melhor e assume com vontade e determinação a tarefa de apresentar suas propostas para uma cidade melhor. Quero lembrar que largamos em vantagem porque temos um legado extraordinário a projetar nessa campanha”, disse. “Ao cuidar do Brasil por 13 anos nós cuidamos como ninguém do direito do povo nesse país. Saúde, Educação, segurança, transporte, saneamento básico, alimentação de qualidade, moradia digna, acesso à cultura e ao lazer”, disse.

Além de Lula, Gleisi Hoffman e Fernando Haddad também gravaram mensagens de apoio ao petista. “Chegou a hora de colocar outra vez na prefeitura quem se preocupa de verdade com a cidade. Vamos com Elói Pietá e PT”, disse Haddad.

“Está faltando à atual administração coração, generosidade e carinho. Nós vamos fazer de uma maneira nova, porque nós sabemos inovar”, disse Pietá.

No encontro, foi confirmada a professora Adê Rocha (Solidariedade) como vice na chapa petista. Além disso, o atual vice-prefeito, Alexandre Zeitune, também esteve presente no ato confirmando a aliança da Rede com o PT.

Imagens: Divulgação e Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil