O Festival de Flores e Licores acontece neste fim de semana

Neste sábado e domingo (26 e 27 de setembro), das 10h às 18h, a Vila de Luís Carlos recebe a 2ª edição do Festival de Flores e Licores. O evento faz parte das comemorações de 121 anos de Guararema, celebrado no último dia 19 de setembro.

Com todo seu charme, o bairro de Luís Carlos será mais uma vez local ideal para recepcionar os profissionais da cidade que comercializam flores e os licores, dois segmentos que permitem com que Guararema seja ainda mais visitada e querida pelos moradores das Regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Região Metropolitana de São Paulo.

O evento acontece respeitando os protocolos de Saúde, como o distanciamento entre os visitantes e expositores, disposição de álcool gel, logística de venda evitando aglomeração no local.

Confira o trabalho dos expositores: La e Mi, Alambique do Décio, Alambique Engenho do Salto, Alambique 4 pontes e Sun’s Family Lavandário Guararema.

Comemorações de 121 anos

No domingo, dia 27/09, acontece a reinauguração da Escola Municipal “André Antonio Mariano”, no bairro Parque Agrinco. Já na próxima semana a Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania inaugura o CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social “Adolfina Francisca Rafael”, no centro da cidade, ampliando os serviços assistenciais no município.

Na última semana, foi reinaugurado o Ginásio Poliesportivo Lázaro Germano. A cerimônia realizada na sexta (18/09) foi acompanhada de dois grandes jogos. No sábado (19/09), na disputa de futsal a Seleção Brasil Master venceu por 6 a 3 a Seleção de Guararema. Já no domingo foi a vez do basquete. Os times Mogi Basquete e Esporte Clube Pinheiros se enfrentaram na nova quadra, numa partida acirrada, com Pinheiros vencendo por 86 x 84.

Uma quadra de grama sintética denominada “Carlos Renato Bennaton Usier” também foi reativada no início do mês, marcando o completo esportivo com uma academia ao ar livre e uma quadra de cimento para iniciantes, além do espaço para futebol society.