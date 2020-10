Musicar – Festival de Música Infantil” ganha edição on-line no mês das crianças

O Centro Cultural Banco do Brasil apresenta edição on-line do projeto

Musicar. Serão mais de 50 atrações em seis semanas de programação,

incluindo shows, oficinas, vivências, podcasts e webinars.

No mês das crianças, o Musicar – Festival de Música Infantil

estreia sua primeira edição on-line e totalmente gratuita, dentro do

projeto #CCBBemCASA. Maior festival de música infantil do país, o

Musicar na Nuvem vai transmitir mais de 50 atrações voltadas para toda

a família, que vão ao ar de 10 de outubro a 15 de novembro. A

programação conta com shows, vivências, oficinas, podcasts e webinars

e inclui artistas como a moçambicana Lenna Bahule, os mexicanos

Chalanes del Amor, a carioca Bia Bedran e o paulista Hélio Ziskind. O

festival conta com o patrocínio do Banco do Brasil, através da Lei

Federal de Incentivo à Cultura.

Com curadoria de Bebel Nicioli, a programação contempla atrações que

vão da música de concerto ao passinho, passando pelo frevo, o samba e

o rock. “A proposta é envolver criativamente as crianças e suas

famílias pela brincadeira e o prazer da livre expressão”, explica a

musicista e educadora, à frente do festival desde 2017. “Fazer

música é escutar, dançar, tocar, cantar, desenhar e percutir o corpo.

É um processo de experimentação sensível” – completa.

O festival, que já realizou três edições no CCBB Brasília e uma

edição no CCBB Belo Horizonte, estrearia neste ano no Rio de Janeiro e

em São Paulo. Com o isolamento social e uma programação 100% on-line,

as atrações agora poderão ser vistas por crianças e famílias de

todo o país. As transmissões serão feitas pelo Youtube

(www.youtube.com/musicarfestival [1]) e pelo Spotify

(spotify.com/user/musicar.festival [2]) do festival.

Programação dividida em quatro pilares

Os Shows na Nuvem reúnem grupos referência no cenário da música

infantil brasileira e internacional. Gravados nas rotundas dos CCBBs Rio

de Janeiro e São Paulo e em outras cidades do país, serão

transmitidos pelo Youtube para as casas das crianças e suas famílias.

Neste bloco, os destaques ficam por conta das apresentações de Bia

Bedran, Farra dos Brinquedos, Helio Ziskind, Duo Karma (Cuba), Lenna

Bahule (Moçambique) e Chalanes del Amor (México).

Nas Oficinas e Brincadeiras Musicais os artistas propõem às crianças

vivências musicais e corporais, em oficinas gravadas especialmente para

o festival. O diálogo entre o passinho e o frevo será tema da oficina

ministrada pela Passinho Brazil Cia de Dança, enquanto ritmos e

instrumentos latino-americanos dão o tom da oficina comandada pelos

mexicanos do Chalanes Del Amor. Música para bebês e crianças, música

na gestação e percussão corporal também são destaque na

programação.

Os Podcasts para Crianças oferecem contações de histórias musicadas

que exercitam a escuta e a imaginação das crianças. “Cordel

Animado”, com a pernambucana Mariane Bigio, “Passarinho, que som é

esse?”, com Hélio Ziskind, e ‘Contos indígenas’, com Marcia Wayna

Kambeba, estão na programação.

E as crianças não são o único público bem-vindo no Musicar. O ciclo

Webinar para Adultos, voltados para famílias e educadores, reúne

conversas com especialistas sobre música, brincadeiras e infância. As

entrevistas serão realizadas ao vivo, com transmissão pelo Youtube,

mediadas pela curadora do festival Bebel Nicioli.

Sobre o Musicar:

Nascido em 2017, o Musicar é o maior festival de música voltado para

crianças do Brasil, com programação para todas as idades. Nele, o

público é incentivado a explorar os sons em suas lúdicas

manifestações, seja em apresentações ao vivo, vivências, artes,

instalações interativas, brincadeiras e oficinas educativas.

É um convite às crianças para voar pelos ares da música: escutar as

cores, desenhar as notas, dançar os sons. O Musicar – Festival de

Música Infantil foi estruturado para apresentar às crianças uma

amostra da multiplicidade e diversidade de linguagens, repertórios e

vivências, de forma que possam se envolver criativamente com uma

música em constante processo de invenção, exatamente como é a

infância. O contato lúdico com uma música que estimule a

inteligência e a sensibilidade tem se revelado importante para uma boa

relação tanto entre crianças e adultos quanto entre as próprias

crianças.