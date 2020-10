Com elenco original da série do Gloob, ‘Detetives do Prédio Azul’ em turnê especial

Quem não ia querer se apresentar no MúsicaWood, o maior festival de música de MagoWood? Os detetives Bento (Anderson Lima), Sol (Letícia Braga) e Pippo (Pedro Motta) amaram o convite para serem a atração principal do evento. Mas, como de hábito, nem tudo vai sair conforme o planejado em “D.P.A. – Um Mistério no Teatro”, apresentado pelo Ministério da Cidadania e pela Brasilprev, empresa líder e especialista em previdência privada, e com curadoria de conteúdo do Gloob, canal infantil do Grupo Globo. E os fãs da série em São Paulo poderão rever à apresentação dos detetives mais queridos do Brasil nos dias 11 e 12 de outubro.

O espetáculo, que teve sua turnê de lançamento com ingressos esgotados em todo o país em 2019, ganha agora um novo formato. As apresentações em diferentes cidades brasileiras passam a ser realizadas em eventos de drive-in, respeitando todos os protocolos de segurança e medidas de distanciamento para garantir o bem-estar da equipe, elenco e público presente.

Dona Leocádia (Cláudia Netto), síndica do Prédio Azul, não engole bem essa história e resolve proibir os ensaios dos detetives na portaria. Em compensação, o porteiro Severino (Ronaldo Reis) e o mago Theobaldo (Charles Myara) estão a postos para ajudar o trio nos ensaios e garantir que eles cheguem ao Festival com o repertório na ponta da língua. Por indicação do mago, Pippo, Sol e Bento vão ensaiar em um teatro abandonado e medonho. O que eles não sabem é que lá vive Marilda Ramonstra (Martina Blink), uma bruxa cantora que está proibida de abandonar o local e que tem outros planos para a apresentação principal do MúsicaWood. Quando seus instrumentos somem e Severino fica sem voz, os detetives colocam suas capas e vão investigar! E eles vão contar com uma ajuda de peso para a solução desse mistério: a plateia, que terá um papel fundamental na solução desse caso, atuando basicamente como “quarto” detetive.

Com uma trajetória de sucesso na TV, com 13 temporadas já exibidas, no teatro, e no cinema, com dois filmes que levaram 2,5 milhões de espectadores às salas de todo o país, além de dois prêmios de melhor longa infantil no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro (2018 e 2019), “Detetives do Prédio Azul” chega ao modelo drive-in com o elenco original da série. Ernesto Piccolo é o responsável pela direção, enquanto o roteiro é assinado por Flávia Lins e Silva e Pedro Henrique Lopes.

“Na Brasilprev, temos como premissa apoiar projetos de arte e cultura com foco na família. O Detetives do Prédio Azul é um programa brasileiro de entretenimento de reconhecido sucesso, para divertir pais e filhos, e essa versão ‘drive in’ é um meio seguro para levar descontração neste momento desafiador que estamos vivendo.”, diz Ângela Beatriz de Assis, diretora Comercial e de Marketing da Brasilprev, líder e especialista em previdência privada.

