Política: Em Brasília, Guti busca recursos para Instituições de Longa Permanência para Idosos

Guti esteve na manha desta quinta-feira, (08), em uma agenda no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em Brasília, buscando recursos para as Instituições de Longa Permanência para Idosos, além de kits de equipagem para os Conselhos Tutelares. Acompanhado do deputado federal Cezinha de Madureira, além dos seus secretários de Governo, Edmilson Americano, e Assistência Social, Alex Viteralle, Guti ressaltou a boa parceria com o governo federal, que tem auxiliado Guarulhos com a destinação de recursos importantes.



“O governo federal tem sido muito parceiro de Guarulhos destinando recursos importantes que estão auxiliando muito no desenvolvimento da cidade.”, disse Guti.



As Instituições de Longa Permanência para Idosos são destinado a idosos em situação de fragilidade social, idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos do Município de Guarulhos.



Relações em Brasília – No último dia 30, Guti esteve em Brasília onde foi recebido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para acertar detalhes técnicos sobre a transferência de recursos para a revitalização de três áreas verdes do município.



Os recursos serão destinados para o Balneário Água Azul, Parque Onofre Miranda, na região do Jardim Bom Clima e para a recuperação ambiental na confluência da Av. Juscelino K. de Oliveira com a Rodovia Ayrton Senna, na região dos Pimentas.