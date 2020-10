Megaoperação realizada pela EMTU/SP resulta em apreensões na Região Metropolitana de São Paulo

A EMTU/SP realizou na região de Guarulhos, nos dias 15 e 19 de outubro, megaoperação, em conjunto com a ARTESP e a SPTrans, contra o transporte coletivo não autorizado. As ações contaram também com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, além da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Iniciada na primeira semana de setembro, a força-tarefa teve como resultado diversas apreensões e autuações.



Nos dois dias foram autuados 51 veículos e outros 10, entre vans, micro-ônibus e carros de passeio, foram apreendidos por realizar transporte de passageiros ilegalmente. Vários carros apresentavam condições inadequadas de funcionamento e conservação. Um único veículo tinha mais de R$ 16.000,00 em pendências de multas de trânsito; outro, além da punição da EMTU/SP por realizar transporte não autorizado, recebeu 12 autuações da Polícia Militar por inúmeras irregularidades verificadas na manutenção e na sua condução.



Neste ano, as operações realizadas pela EMTU/SP na Grande São Paulo já resultaram na retenção de 168 carros e na averiguação de outros 3.606. Essas fiscalizações são importantes porque propiciam mais segurança aos cidadãos. Os passageiros que quiserem utilizar o serviço de fretamento nas ligações entre os municípios da Região Metropolitana de São Paulo podem verificar no site www.emtu.sp.gov.br se o veículo está cadastrado e se está com a documentação e inspeção em dia. Basta informar o número da placa.