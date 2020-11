Candidaturas de Guarulhos custaram quase R$ 7 milhões

As candidaturas de Guarulhos, considerando tanto as campanhas para prefeito como vereador, custaram R$ 6,8 milhões, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os principais gastos foram com material impresso, adesivos e mobilização nas ruas.

A capital contabilizou gastos da ordem de R$ 70,5 milhões, sendo a principal despesa com produções para o rádio e televisão. São Paulo representou 27% do gasto de todo o estado, que foi de R$ 258 milhões.

Guarulhos é responsável pelo segundo maior gasto do estado, seguida por São Bernardo do Campo (R$ 5,9 milhões), Osasco (R$ 4 milhões), Mauá (R$ 3,4 milhões) e São Caetano do Sul (R$ 3,2 milhões).