Esportes: Sem vencer, AD Guarulhos e Flamengo estão eliminados da 4ª Divisão do Paulista

Antônio Boaventura

Esta quarta-feira (18) significou o fim do futebol guarulhense nesta temporada. Precisando da vitória para brigar pela classificação à segunda fase desta edição do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, tanto AD Guarulhos quanto Flamengo não conseguiram superar seus oponentes e acabaram desclassificados do último nível do futebol paulista. O Corvo acabou na terceira posição do grupo 5 com 11 pontos, enquanto o Índio segurou a lanterna da chave com nove.



O Rubro-Negro guarulhense perdeu a vaga nos critérios de desempate para a Itapirense, que venceu a AD Guarulhos por 2 a 0, em Itapira, e com isso acabou com saldo positivo de 1 gol contra 1 gol negativo da equipe do técnico Raphael Laruccia. Ambos os times conquistaram 11 pontos. No estádio Antônio Soares de Oliveira, o Flamengo empatou em 1 a 1 diante do líder Amparo, enquanto o time azul e branco de Guarulhos perdeu por 2 a 0 para a Vermelhinha.