Nova sede da Câmara Municipal é inaugurada na Vila Augusta

O presidente da Câmara, Professor Jesus (Republicanos), realizou a entrega, nesta quinta-feira (17), do novo prédio da Câmara Municipal, na Vila Augusta. O prédio abrigou por muitos anos a antiga fábrica de Tapete Lourdes.

A aquisição do imóvel foi divulgada com exclusividade pelo HOJE em setembro de 2011.

“É uma economia de R$ 12 milhões a cada quatro ano sem o pagamento dos alugueis. Com isso, o prefeito poderá investir esse valor na educação, na saúde, entre outros. Esse é o grande legado para o município de Guarulhos”, destacou Jesus.

Segundo ele, algumas intervenções ainda serão realizadas no imóvel e alguns mobiliários ainda serão entregues – itens que atrasaram devido a pandemia do coronavírus. O objetivo é entregar a nova sede em janeiro, mas a retomada dos trabalhos legislativos já está garantida no local em fevereiro.

A solenidade restrita e com todas as medidas de segurança contou com a presença de vereadores e autoridades da cidade.