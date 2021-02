Gasolina sobe 2,76% em janeiro; alta chega a 20,8% em oito meses, diz ValeCard

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 2,76% em janeiro na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que já havia subido de junho a dezembro, voltou a aumentar em janeiro, pelo oitavo mês consecutivo, chegando a R$ 4,844 e acumulando uma alta de 20,8% em relação a maio.

Em janeiro, as maiores altas do preço no País foram registradas no Amazonas (4,82%) e no Amapá (4,21%).

Por outro lado, Acre (0,95%) e Ceará (1,38%) foram os Estados onde ocorreram as menores variações no valor do combustível no período.

Os dados foram obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 28 de janeiro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados.