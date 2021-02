Série de entrevistas revisita memórias do carnaval em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da parceria entre a Secretaria de Cultura e a Companhia Bueiro Aberto, encontrou uma alternativa bastante criativa para celebrar uma das festas mais alegres e características da cultura brasileira: o carnaval. Entre os dias 21 e 24 de fevereiro, o Arquivo Histórico de Guarulhos apresenta Muitos Carnavais, série com quatro episódios online sobre o reinado do Momo, disponível na fanpage https://www.facebook.com/arquivohistoricogru/.

A série mostra entrevistas com personalidades que revisitam memórias do carnaval de Guarulhos, representadas por figuras emblemáticas como Aparecida Elizabeth Gomes Mariano, a Cidinha do Samba. Herdeira da sambista Babá Teresa, ela é fundadora da Império de Guarulhos, primeira escola de samba da cidade.

Já os tradicionais blocos carnavalescos, que se tornaram febre nos últimos anos e que tomam a cidade do começo ao fim do carnaval, estão representados por Ricardo de Sá, músico do Bloco dos Fanfarrões e membro da Uniblocos, entidade que reúne ONGs, associações e grupos artísticos dedicados ao carnaval de rua em Guarulhos. Na ala dos compositores, o sambista Dario Neto faz coro com sambas-enredo premiados de várias agremiações da cidade.

Celebração da diversidade e da cultura popular

De acordo com Araci Borges, responsável pelo Arquivo Histórico e pela elaboração do roteiro das entrevistas, a diversidade é uma das marcas do carnaval no Brasil, elemento que garante que a beleza dessa festa popular.

“A diversidade bate forte no tambor do Brasil, o carnaval e o espaço da confraternização, em que a rotina é suspensa ao permitir a quebra de hierarquias e a visão utópica de várias formas de vida. No carnaval todos se divertem, cada um ao seu modo, numa incrível proliferação de bailes e desfiles. Essa é a nossa beleza, por isso, precisamos preservá-la”, vibra Araci.

Com produção e direção dos produtores guarulhenses Daniel Neves (Companhia Bueiro Aberto) e Diego Andrade (Companhia Bueiro Aberto/ Vidióla Audiovisual e Publicidade), os episódios de Muitos Carnavais contam ainda com fotos e imagens de edições passadas, material cedido pela Lumiar Multimídia.

“A série de entrevistas com pessoas representativas do carnaval em Guarulhos revela a riqueza de histórias que são muito mais antigas do que podíamos imaginar e que serão contadas sob o ponto de vista das relações que começaram nas comunidades, nos bairros, e que ganharam a cidade como um todo em inúmeras manifestações carnavalescas. Por isso, dar evidência a essas histórias torna-se fundamental para que mais pessoas possam conhecê-las e valorizá-las”, explica Diego Andrade.

Sobre a importância da série para a memória e registro do carnaval em Guarulhos, Daniel Neves pontua que a celebração é uma manifestação cultural que tem cerca de 50 anos, guardando nesse percurso características que lhes são próprias, como o modo de desfilar, sua origem nas ruas da cidade, os sambas-enredo que contam a história dos bairros, o que, segundo o produtor, reforça a necessidade de divulgação com vistas a sua continuidade.

“A perspectiva dessa série-documental é adentrar a especificidade da região onde vivemos, desbravando a cidade e evidenciando sua riqueza cultural, histórica e popular, permitindo que as histórias sejam conhecidas e difundidas para toda a população”, observa Neves.

Serviço

Muitos Carnavais

De 21 a 24 de fevereiro

Série de entrevistas disponível na fanpage https://www.facebook.com/arquivohistoricogru/.