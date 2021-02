Universidade oferece atendimento nutricional à população

A UNIVERITAS, universidade localizada em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo, está com inscrições abertas para o Projeto Nutrição Amiga da Comunidade, que visa atendimentos nutricionais a pessoas acima de cinco anos de idade. Para se inscrever, o interessado deve preencher este formulário: https://bit.ly/3s05yvR. As consultas se iniciarão no próximo dia 1º de março e se estenderão até o dia 28 de junho.

Os atendimentos contam com planos alimentares individualizados, exames antropométricos (que estudam as medidas e percentual de gordura corporal para avaliação nutricional) e palestras. Os serviços são voltados para idosos, crianças acima de cinco anos, mães, portadores de doenças crônicas, obesos, praticantes de atividades físicas, com patologias ou não, para emagrecimento, manutenção de peso, magreza, ou quem necessite de orientação nutricional.

O acompanhamento nutricional será a cada quinze dias e serão ofertadas, ao todo, 100 vagas, sendo divididas em nove opções de horários, de quarta a sexta-feira, das 8h às 15h30, e às terças-feiras, das 12h às 16h. Cada consulta tem em média trinta minutos de duração. O interessado tem até o dia 11 de março para preencher o formulário de interesse. A confirmação da consulta será feita por telefone.

“Em meio ao caos da pandemia, cuidar da saúde e da alimentação é imprescindível. O Projeto Nutrição Amiga da Comunidade visa atendimento gratuito e de qualidade, com pessoas capacitadas”, pontua a professora mestra Aline Alencar, coordenadora do curso de Nutrição da UNIVERITAS.

Serviços

Projeto Nutrição Amiga da Comunidade

Onde: Universidade UNIVERITAS: Av. Uberaba, 251 – Vila Virgínia, Itaquaquecetuba

Custo: Gratuito

Informações: (11) 2464-1700, ramal 1510011