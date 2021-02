Inscritos no CadÚnico podem solicitar telefone fixo com tarifa reduzida

As famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que têm uma renda de até dois salários mínimos podem solicitar uma linha telefônica fixa com tarifa reduzida, o Telefone Popular. Trata-se de uma modalidade de assinatura de telefonia fixa exclusiva para famílias de baixa renda, cujo valor varia entre R$ 13 e R$ 15, a depender dos impostos de cada região de prestação da concessionária Vivo.

A assinatura da linha tem uma franquia de 90 minutos mensais para fazer ligações locais para outros telefones fixos. Não estão incluídas ligações para celulares, interurbanos e ligações internacionais — para isso, é preciso adicionar créditos em lotéricas ou em lojas da Vivo.

Como a franquia é mensal, os 90 minutos não podem ser “acumulados”, ou seja, se a família não usar por completo, não terá minutos extras no mês seguinte.

Inscrição no CadÚnico – O responsável familiar pelo CadÚnico deve estar antes de tudo com o cadastro atualizado para fazer a solicitação do Telefone Popular. As inscrições e recadastramentos do Cadastro Único são feitos na Central do CadÚnico (avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima), na Tenda do Busca Ativa, atrás do Restaurante Popular Josué de Souza, no Taboão (rua Adolfo Noronha, 49, Taboão), e nos CadMóveis.

As unidades do CadMóvel atualmente atendem no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) até o dia 26 de fevereiro e no Instituto Criança Cidadã Circo Escola (avenida 15 de janeiro, 449, Cidade Seródio) até 26 de março.

Para ter acesso ao CadÚnico é necessário agendar o atendimento prévio via e-mail ([email protected]), telefone (2087-4270 e 2408-7020) ou WhatsApp (94144-8095). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Como solicitar o Telefone Popular – A solicitação do telefone fixo com tarifa reduzida pode ser feita diretamente em lojas da Vivo ou pelo telefone 0800-602-2520. É necessário informar o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF para finalizar o pedido. Famílias indígenas podem apresentar o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani).

Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

Atendimentos via WhatsApp: 94144-8095

Atendimentos e agendamentos via telefone: 2087-4270 e 2408-7020

Agendamentos via e-mail: [email protected]