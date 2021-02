Proteção Animal participa de nova feira de adoção no próximo domingo no Shopping Bonsucesso

O Departamento de Proteção Animal de Guarulhos (DPAN) comemorou a realização da feira de adoção no Smart Pet Show, do Shopping Bonsucesso, neste domingo (21). Os quatro felinos e três cachorros que participaram do evento ganharam um novo lar. A expectativa agora fica para a ação que acontece no próximo domingo (28) no mesmo espaço, das 12h às 17h.

A diretora do órgão, Andrea Viegart, falou da importância desse tipo de ação, que proporciona o bem não só para os pets, mas também para quem os adota. Ela comemorou o retorno da feira de adoção no Shopping Bonsucesso e principalmente o resultado.

“A feira de adoção finalmente voltou e foi um sucesso total. Todos os animaizinhos levados conseguiram um lar. Agora vamos torcer para todos terem o carinho que nunca encontraram nas ruas”, resumiu Andrea.

De acordo com o DPAN, todos os animais oferecidos na feira são resgatados das ruas e se encontram previamente castrados, vermifugados e vacinados, o que assegura o bem-estar, a segurança e a saúde dos pets.

Como forma de garantir a adoção responsável, as pessoas que desejam adotar um cãozinho ou gatinho precisam ser maiores de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores da feira. A feira de adoção deste domingo tem entrada gratuita e acontece das 12h às 17h, próxima à entrada principal do empreendimento. As adoções são totalmente livres de taxas.