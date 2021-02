Novo episódio do Festival Arrastão Cultural mistura música e poesia no sábado

O novo episódio do Festival Arrastão Cultural, que vai ao ar no próximo sábado (27), às 16h, reúne o ritmo dançante da banda João Perreka e os Alambiques e a força da poesia Slam de Daisy Coelho. Até maio, a 9ª edição do Festival Arrastão Cultural vai ao ar no último sábado do mês, trazendo uma série de programas com bandas, artistas e poetas de Guarulhos, veiculado pelas redes sociais do coletivo no Instagram, YouTube e Facebook.

Surfando nas ondas sonoras do soul, maracatu e funk dos anos 1970, a banda João Perreka e os Alambiques apresenta os principais trabalhos do primeiro disco, Corote Sonoro, lançado em 2018, somados a músicas inéditas compostas e lançadas durante a pandemia, dentre as quais Difícil e Ideologia Cibernética.

Na poesia, Daisy Coelho apresenta toda a sua vivência com o Slam, performance em que a artista recita seu trabalho autoral. A artista já foi convidada do programa Manos e Minas, da TV Cultura, e é campeã do Slam do Prego, do Slam Guilhermina e do Slam Jazz. Além de poeta, é articuladora cultural com experiência em coletivos e saraus em Guarulhos e São Paulo. Também foi uma das organizadoras e mediadoras do sarau Poesia e Jazz na Nossa Casa Vila Madalena, entre os anos de 2016 e 2019.

Com o objetivo de propagar e expandir a arte local contemporânea, o Festival Arrastão Cultural é uma iniciativa realizada por meio do edital do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura), com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Confira os próximos episódios do Festival Arrastão Cultural

27 de março, às 16h – Baobá e banda x Warley Noua

24 de abril, às 16h – KV x Thiago Loreto

29 de maio, às 16h – As Despejadas x André Bizorão

Sobre o Arrastão Cultural

O projeto Arrastão Cultural nasceu em 2012 com o objetivo de divulgar e fomentar artistas de diversas linguagens, contemporâneos e independentes da cidade de Guarulhos. Em seus oito anos de existência, já produziu inúmeros festivais ao ar livre a partir da parceria com outros coletivos, com o poder público e entidades da iniciativa privada. O coletivo trabalha com profissionais de diversas áreas, dentre os quais jornalistas, técnicos de som, fotógrafos, designers, ativistas, produtores e pessoas engajadas em colaborar.

Em 2019 o Arrastão Cultural realizou uma edição especial do seu festival no Sesc Guarulhos. Ao longo de dois dias de evento participaram cerca de 70 artistas guarulhenses de diversas linguagens.

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

9ª edição do Festival Arrastão Cultural

Data: sábado, 27 de fevereiro

Horário: 16h

Artistas convidados: João Perreka e os Alambiques e Daisy Coelho

Evento online, veiculado pelas redes sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/arrastaocultural/

Instagram: https://www.instagram.com/arrastaocultural/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0N_rfw3yMW8