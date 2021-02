Orquestra Jovem integra diferentes linguagens com o espetáculo Jazz em Concerto neste sábado

Neste sábado (27), às 20h, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, apresenta a estreia da série Fronteiras com a apresentação digital Jazz em Concerto, com a Orquestra Jovem Municipal. O espetáculo é transmitido ao vivo por meio das redes sociais das orquestras de Guarulhos no YouTube, Facebook e Instagram.

Jazz em Concerto fomenta a quebra de paradigmas musicais, estéticos e conceituais, oferecendo ao público integração entre diferentes linguagens. Para tanto, a Orquestra Jovem convida a cantora Manuela Freua, cuja versatilidade e talento se traduzem em extenso trabalho de pesquisa, essencial à construção do repertório.

No programa do Jazz em Concerto, a Orquestra Jovem oferece ao público um panorama de obras que vão desde clássicos consagrados do gênero, como Take The “A” Train, de Duke Ellington, Dream A Little Dream Of Me, de Louis Armstrong, All The Things You Are, de Ella Fitzgerald, a obras populares que ganharam arranjos jazzísticos como If I felt, dos Beatles, e It’s oh so Quiet, da cantora islandesa Björk, entre outras.

“Essa é uma extensa atividade de pesquisa, com diferentes tipos de resultados alcançados por meio do intenso trabalho de diferentes arranjadores, que vai muito além de questionar as fronteiras da música sinfônica, a exemplo de outros espetáculos já realizados e que reuniram elementos musicais de outros gêneros, como Samba em Concerto, Rock em Concerto, Circo em Concerto, entre outros. No caso do Jazz em Concerto, a orquestra permanece sempre como protagonista, com uma participação bastante ativa a partir desses arranjos especialmente criados para ressaltar a beleza orquestral”, enfatiza o maestro Emiliano Patarra.

O espetáculo conta ainda com a participação do pianista Adolfo Mendonça, que coordenou o projeto Jazz e Harmonia no Conservatório de Guarulhos, curso voltado para a prática de conjunto e improvisação no jazz.

Para mais informações e detalhes da Temporada 2021 das orquestras de Guarulhos acesse https://bit.ly/3oRBVvb.

Se você quer saber mais sobre os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos apresenta Jazz em Concerto – O encontro da tradição do jazz com a orquestra sinfônica

Data: sábado, 27 de fevereiro

Horário: 20h

Concertos virtuais transmitidos pelas redes sociais:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/

Instagram: https://www.instagram.com/orquestrasdeguarulhos/