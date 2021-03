Escolas e espaços públicos de Guarulhos recebem projeto com história e oficina de bonecas abayomi

Entre os meses de março e maio, escolas públicas e espaços culturais da periferia de Guarulhos receberão gratuitamente a contação de história Abayomi, por Pamela Costa e Genilson Silva, juntamente com uma oficina de confecção de bonecas.

As apresentações fazem parte do projeto Abayomi: um Encontro Precioso, aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura Guarulhos, o Funcultura, contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc, que prevê auxílio emergencial para o setor cultural durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia da covid-19.

Abayomi é baseada em cantigas africanas e história oral. Ela traz em seu enredo elementos que nos aproximam de nossa sociedade e tentam quebrar paradigmas a tempos perpetuados. Busca resgatar nossas raízes históricas, valorizar nossa identidade, trabalhar com a fantasia e reconstruir no imaginário do público parte da cultura africana e afro-brasileira, além de criar empatia no espectador, pois a história contada é a de todos nós.

Além de Abayomi, outras histórias de cunho crítico reflexivo fazem parte do repertório da dupla, que sempre tenta levar o pedagógico em suas contações.