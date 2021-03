Gol: demanda para voos recua 38% em fevereiro ante janeiro

A Gol divulgou seus resultados prévios de tráfego em fevereiro, no qual registrou queda de 38% na demanda para voos (RPK) em relação a janeiro e de 50,3% ante o mesmo mês do ano passado. Ao mesmo tempo, a oferta (ASK) recuou 36% na comparação com o mês anterior e 50,4% com o mesmo período de 2020.

A taxa de ocupação dos voos ficou em 80,8%, estável em relação ao mês de fevereiro do ano passado. A companhia aérea operou uma média de 355 voos por dia e diz que adequou frequências à menor demanda nos seus hubs de Congonhas (SP), Galeão (RJ), Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). A Gol não realizou voos internacionais no mês. No total, a empresa aérea realizou 9.947 decolagens, queda de 53,2% em relação a fevereiro de 2020.