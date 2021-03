Campinas recebeu 66 mil doses a mais de vacina contra a covid do que Guarulhos

Mesmo com população inferior a Guarulhos, Campinas recebeu um total de 156.230 doses de vacina contra o coronavírus. Dessa forma, a cidade tem 66.356 doses a mais que Guarulhos que recebeu 89.874. Os dados foram disponibilizados pelo site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/ do Governo do Estado.

Campinas é a segunda cidade do estado que mais recebeu doses do imunizante, ficando atrás apenas da capital que recebeu 1.421.230 de doses. Em terceiro lugar, está Santo André que, com população de 721.368 habitantes, recebeu 93.208.

Guarulhos figura apenas na quarta colocação, mesmo sendo o segundo maior município do Estado de São Paulo, com 1.392.121. Para se ter uma ideia da discrepância entre população e doses do imunizante, Campinas tem um total estimado de 1.213.792 habitantes – 178.329 a menos que Guarulhos.