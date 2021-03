Guarulhos receberá amanhã 17,2 mil doses de CoronaVac

Os municípios da região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) receberão nesta quarta-feira (31) o 12º lote de CoronaVac para continuidade da campanha de vacinação.

Ao todo serão 38.730 doses distribuídas entre os 12 municípios consorciados, sendo que 21.020 serão utilizadas como segunda dose para idosos de 75 e 76 anos e 17.710 corresponde ao total de doses a serem disponibilizadas para idosos com 68 anos na região. Guarulhos receberá 17.290 doses.

Os imunizantes serão entregues aos municípios pelo Grupo de Vigilância Epidemiológico (GVE) de Mogi das Cruzes em horário pré-agendado. No caso do município de Santa Branca, a retirada será no GVE de São José dos Campos.

Com a entrega do 12º lote, os municípios do Condemat totalizam 366.763 doses recebidas, entre primeira e segunda dose.

Tanto a definição do quantitativo, quanto a logística de entrega dos imunizantes, são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde.

Confira o quantitativo por município: