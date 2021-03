Vacinação Solidária já arrecadou 786 quilos de alimentos doados em UBS de Guarulhos

Desde segunda-feira (29) as 69 UBS de Guarulhos estão recebendo doações voluntárias de um quilo de alimento não perecível das pessoas que forem se vacinar para a campanha Vacinação Solidária. A coordenação da ação é do Fundo Social de Solidariedade que, até o momento, já computou 786 quilos de produtos doados, como arroz, feijão, macarrão, óleo, bolacha, entre outros. A doação nas UBS não é obrigatória e nem interfere no direito de se vacinar.

A iniciativa da Prefeitura tem por objetivo arrecadar alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social do município e que foram impactadas pela pandemia de Covid-19. Os produtos arrecadados serão distribuídos às instituições cadastradas no Banco de Alimentos do município por meio do chamamento público de 2020.

As doações também podem ser feitas na sede do Fundo Social de Solidariedade (alameda Tutoia, 534, Gopoúva), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2472-5176.