A nova invasão de SUVs no Brasil

O que era uma tendência se tornou realidade. Em 2021, os SUVs já aparecem em segundo lugar nas vendas do mercado brasileiro, muito à frente dos sedãs compactos, e atrás apenas dos hatches. Segundo dados da Fenabrave, a federação das concessionárias, os utilitários somam 36,5% dos emplacamentos, ante 40,9% dos hatches e 16% dos sedãs



Isso explica porque os principais lançamentos de 2021 serão SUVs Vários deles inclusive são inéditos em nosso mercado. A onda de novos utilitários terá início já no mês de abril, com a chegada do Caoa Chery Tiggo 3X, uma versão atualizada do atual Tiggo 2, porém com design diferente, um novo motor 1.0 turbo e câmbio automático CVT.



O primeiro semestre terá também a chegada, em maio, do Ford Bronco, segundo produto da nova fase da marca norte-americana, agora como importadora. A Ford está reorganizando sua operação brasileira após anunciar, em janeiro, o fim da produção de veículos no País. Sem os antigos carros nacionais (linha Ka e Ecosport), a marca vai apenas importar veículos para cá. E o Bronco Sport será o primeiro modelo da nova safra de utilitários premium da montadora.



Com preço inicial estimado em R$ 200 mil, o SUV médio virá importado do México em três configurações: Black Diamond, Big Bend e Wildtrak. Nos registros feitos no Brasil, o trio utiliza o mesmo motor 2.0 turbo de 248 cv e 38 mkgf de torque, além do câmbio automático de oito marchas. Voltado ao fora de estrada, o Bronco Sport terá tração 4X4.



Outro lançamento importante é o Volkswagen Taos, SUV maior que o T-Cross, que virá importado da Argentina. A montadora alemã anunciou o seu rival para o Jeep Compass em setembro de 2020 e, desde então, vem promovendo várias ações com o SUV, que chegará às lojas entre maio e junho, com preço inicial próximo de R$ 140 mil, tal como o recém-lançado Toyota Corolla Cross.



Maior e mais refinado que o T-Cross, o Taos é menor do que o Tiguan Allspace e um pouco mais comprido que o Compass. Um dos trunfos será o porta-malas de quase 500 litros. A mecânica terá o conhecido motor 1.4 TSI de 150 cv e 25,5 mkgf de torque, e o câmbio automático de seis marchas. A tração será dianteira e o Taos vai apostar alto em tecnologias.



Inédito e de luxo, surge o Caoa Exeed LX, que promete entrar forte no segmento. A Caoa vai lançar a marca Exeed no mercado brasileiro no fim deste ano. Trata-se da divisão de luxo da Chery na China. A montadora pretende inclusive fabricar um modelo da Exeed na unidade de Anápolis, em Goiás. E o mais cotado é o SUV LX, que utiliza a mesma plataforma dos modelos Tiggos 5X e 7, atualmente montados na fábrica do interior goiano



A despeito do parentesco, o Caoa Exeed LX vai se diferenciar bem dos modelos da Chery. O design exterior é mais sofisticado, enquanto que a cabine tem padrão de acabamento comparável ao de marcas premium. Já a mecânica terá o conjunto do Tiggo 8, com motor 1.6 turbo de injeção direta, 187 cv e 28 mkgf, e câmbio de dupla embreagem e sete marchas.



Além deles, no fim de abril, a Fiat vai revelar o inédito SUV do hatch Argo, chamado ainda de Progetto 363. O primeiro utilitário da marca italiana está previsto para chegar às lojas no início do segundo semestre. E, no fim do ano, terá ainda a estreia do inédito SUV de 7 lugares da Jeep.

‘Rostos’ conhecidos vão fazer plástica no País

Alguns dos SUVs mais conhecidos dos Brasileiros também vão mudar. Após cinco anos de mercado, sendo líder geral dos SUVs em dois deles, o Jeep Compass vai ganhar novidades. O SUV feito em Goiana, Pernambuco, vai receber uma extensa reestilização em maio, que vai alterar sutilmente o design externo, mas modificará bem o interior, com direito a Wi-Fi e uma grande multimídia. E terá o inédito motor 1.3 GSE turbo flex da Stellantis.



O novo Jeep Compass contará ainda com o motor 2.0 turbo diesel recalibrado para gerar cerca de 203 cv de potência e quase 40 mkgf. Este propulsor permanecerá combinado à transmissão automática de nove marchas e disponível nas versões 4×4, enquanto o 1.3 turbo flex vai trabalhar com o câmbio automático de seis velocidades.



A Hyundai prepara para o início do 2º semestre o lançamento da nova geração do Creta. O SUV foi revelado no fim de 2019, na China, e recentemente chegou ao México. Um dos destaques da renovação é o design de forte personalidade, que talvez não agrade a todos. Mas haverá outras boas novidades.



O Creta nacional vai adotar o motor 1.0 turbo flexível da linha HB20, com 120 cv de potência e 17,5 mkgf de torque com etanol. Já a Renault reestilizará o SUV Captur em maio. A dianteira terá agora faróis full LED. Outra novidade importante será a mecânica O SUV vai estrear o inédito 1.3 TCe turbo flexível. Este motor foi feito em parceria com a Mercedes-Benz e vai alçar o Captur a um novo patamar de desempenho, com potência de 163 cv e um torque de 25,5 mkgf.