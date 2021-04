A Itália de Dante Alighieri, entre Toscana e Emilia-Romagna

Com 395 km de extensão, uma rota na Itália dedicada a Dante Alighieri une 21 percursos, passando por castelos e vilas históricas e cruzando os Apeninos. Os Caminhos de Dante, em italiano Le Vie di Dante, ganhou o Best in Travel 2021 do Guia Lonely Planet na categoria Sustentabilidade como Melhor Caminhada. Os dois pontos extremos da rota são as cidades de Florença e Ravenna, onde o escritor nasceu e morreu, respectivamente, em 1265 e 1321.



2021 marca os 700 anos da morte do poeta italiano. No ano passado, o governo italiano estabeleceu 25 de março como o Dia Nacional de Dante Alighieri na Itália – ou Dantedi, apelido para o Dia de Dante. Acredita-se que nessa data o autor tenha começado a escrever sua obra-prima, A Divina Comédia. Então, que tal seguir os passos do escritor pela Toscana e por Emilia-Romagna?



Os caminhos de Dante pelas duas regiões italianas reúnem percursos a pé pelos dois lados dos Apeninos, além da possibilidade de fazer tours de mountain bike (de nível avançado) ou, mais relax, andar de trem na primeira linha a cruzar a cordilheira.



De Florença a Ravenna, nos passos de Dante Alighieri



O trajeto principal de Le Vie di Dante pode ser percorrido em qualquer sentido. Mas Dante saiu de Florença fugindo dos guelfos, já que o poeta tinha a aprovação dos inimigos gibelinos Na cidade toscana, fica a Casa-Museo di Dante. Já em Ravenna, em Emilia-Romagna, é possível visitar o túmulo do escritor.



Na travessia dos Apeninos, Dante teria se inspirado para escrever A Divina Comédia. Alguns pontos do percurso remetem a personagens e trechos da obra. A Cachoeira Acquacheta é mencionada no Canto XVI do Inferno. Em Pontassieve, Dante teria conhecido Beatrice (Beatriz). Os viajantes visitam ainda a cidade murada de Poppi, com o Castelo dei Conti Guidi, e Brisighella, com uma fortaleza medieval.



Para quem pensar em seguir os passos do poeta italiano no futuro, além desse trajeto, o site Le Vie di Dante mostra outras opções de percursos, caso do passeio por vilas medievais e do tour de bicicleta.



Já o itinerário pelo Parque Nacional delle Foreste Casentinesi junta natureza com patrimônio histórico, em igrejas românicas e castelos como o Romena, onde Dante esteve hospedado.