Com 4.195 óbitos em 24h, Brasil registra novo recorde de mortes por covid

O Brasil registrou nesta terça-feira (06), mais um recorde diário de mortes por covid-19, com 4.195 óbitos causados pela doença, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados há pouco. Além de superar pela primeira vez os 4 mil óbitos diários, a marca bate a anterior, de quarta-feira passada, 31 de março, quando foram relatadas 3 869 mortes.

Com os registros, 336.947 vidas foram perdidas para a doença. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 86.979 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 13.100.580 registros em mais de um ano de pandemia.