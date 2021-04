Guti autoriza volta às aulas presenciais a partir de segunda

Após a liberação do governo estadual, o prefeito Guti publicou um decreto na noite desta sexta-feira (09) autorizando a volta às aulas presenciais em Guarulhos a partir da próxima segunda-feira (12).

Segundo o texto, tanto as unidades escolares da rede pública quanto particular devem respeitar o limite máximo de 30% da capacidade física de atendimento.

O retorno, no entanto, é de forma facultativa e voluntária. Além disso, as escolas deverão cumprir rigorosamente todas as medidas de segurança estabelecidas pelos órgãos de saúde, bem como todas as regras constantes no documento “Orientações para o Retorno às Aulas Presenciais” durante a pandemia por covid-19 no âmbito do município.