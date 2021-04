RaiaDrogasil doa R$ 5 milhões ao movimento Unidos pela Vacina

A RD – RaiaDrogasil anunciou nesta sexta-feira, 9, a doação de R$ 5 milhões para o movimento Unidos pela Vacina, para apoiar o aparelhamento do SUS em todo o Brasil. A doação da empresa será direcionada a mais de 100 municípios brasileiros onde a RD possui lojas, segundo as necessidades locais.

De acordo com a companhia, o movimento tem duas frentes de trabalho: a operacional que auxilia o governo federal na aquisição de vacinas e o apoio às prefeituras locais para aparelhar o SUS, iniciativa que a RD está apoiando.

“É fundamental que a iniciativa privada se solidarize com a nação e ofereça ao poder público toda a ajuda que puder na missão de salvar vidas. Não estamos medindo esforços para apoiar o País em tudo o que estiver ao nosso alcance neste momento tão crítico da pandemia”, afirma Marcílio Pousada, presidente da RaiaDrogasil, em nota.

Em 2020, a RaiaDrogasil destinou mais de R$ 25 milhões em doações pelo fundo Todo Cuidado Conta, criado pela empresa para o combate à covid-19. As doações do fundo foram direcionadas a 51 hospitais do interior do Brasil.

Neste ano, a empresa realizou uma doação de R$ 2 milhões ao Instituto Butantan, em fevereiro, para apoiar a construção da nova fábrica de vacinas, em São Paulo. A ação somou-se a outras captações da iniciativa privada, para reforçar a produção de imunizantes contra a covid-19 no País.