Rede Caoa reforça ações e cuidados nas concessionárias e oficinas de serviços

Mantendo a preocupação com seus Clientes e colaboradores, as Oficinas de Serviços e unidades de Showroom da CAOA, em concordância com as regulamentações governamentais de cada município, seguem abertas, e priorizando o bem-estar de todos e operando dentro dos mais altos níveis de segurança e higiene em todas suas unidades de Vendas e Pós-Vendas.

A Rede D21 Motors, que atende e comercializa veículos da marca CAOA CHERY, além das concessionárias CAOA Hyundai, CAOA HMB, CAOA Ford e CAOA Subaru, seguem utilizando diversos protocolos como: medição da temperatura antes do acesso às unidades, a utilização da máscara, proteção facial, higienização de todos os veículos para test-drive, marcações e distanciamento entre colaboradores e clientes e a disponibilidade de álcool em gel, estrategicamente distribuído nas áreas de acesso comum.

Neste período, a rede segue com o processo de venda digital em que há a possibilidade de um serviço de leva e traz, para garantir o test-drive dos clientes com toda a segurança e efetuar todos ou grande parte dos processos de aquisição do veículo de forma on-line. Além disso, o Pós-Venda oferece o conforto do agendamento de revisão e serviços por ferramentas digitais (chatbot, whatsapp, site e aplicativo) e também para minimizar as dúvidas de nossos clientes.

“Além disso, estamos trabalhando para que boa parte das concessionárias da rede, disponibilizem o serviço de guincho com plataforma (leva e traz) para atender os clientes em casos onde não é possível a locomoção do mesmo até uma de nossas oficinas e um portal de venda on-line de peças B2B, em que cliente ou o reparador não precisa mais ir à concessionária”, explica o diretor executivo de Pós-Venda, Rogerio Gonzaga.

O diretor de Vendas da CAOA, Roberto Kovacs, reforça que todas as providências e ações para minimizar as dificuldades de nossos clientes em um momento tão difícil como este, estão disponíveis também nas unidades de Showroom em regiões onde a abertura de lojas é permitida, assim como nas ações de Vendas On-line.

Novo Tiggo 7 passa a contar com uma nova central multimídia e atualizações no visual

Comprometida em oferecer ao mercado brasileiro produtos referência em Qualidade, Tecnologia e Design, a CAOA CHERY anuncia mudanças para o Tiggo7, modelo 2021. O Novo Tiggo7, que chegou às concessionárias de todo o País na primeira semana de fevereiro, ganha nova central multimídia e atualizações no visual.

A central multimídia do Novo Tiggo7 possui 9″, sistemas Android Auto e Apple Car Play, Bluetooth, controle do ar-condicionado e das configurações das funções do veículo. A mudança chega para atender a uma demanda dos consumidores e reforça o compromisso da CAOA CHERY em investir de forma constante em tecnologia e aperfeiçoamento dos seus produtos.

No visual, o modelo passa a ter adaptações exclusivas para o mercado brasileiro com molduras pretas nas caixas de roda, além de novos detalhes na cor preta nos para-choques. O objetivo da mudança é dar um toque mais aventureiro e robusto ao veículo. O SUV Premium da CAOA CHERY passa a contar também com um novo tom de cinza metálico, mais escuro, além de ser comercializado, no modelo 2021, apenas na versão TXS, topo de linha, com valor de R$ 117.990,00.

Produzido na unidade fabril da CAOA CHERY em Anápolis (GO), o modelo possui motor 1.5 litro Turbo Flex, com potência máxima de 150 cv/147 cv (etanol/gasolina) a 5.500 rpm e torque máximo de 21,4 kgfm (etanol/gasolina) e transmissão automática de dupla embreagem de seis velocidades. A garantia é de três anos para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio.