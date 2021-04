Casas André Luiz faz Campanha para garantir abastecimento

O coronavírus é um inimigo perigoso e implacável, uma vez que é capaz de atuar com excepcional eficiência em diferentes frentes de batalha. Além de multiplicar histórias tristes e espalhar muito sofrimento ao redor do mundo, o vírus ainda encontra forças para impactar o trabalho filantrópico.

A campanha Necessidades Emergenciais da Casas André Luiz é reflexo do contínuo avanço da pandemia, um sinal de alerta sobre a escassez de produtos de higiene pessoal e alimentos essenciais à manutenção do bem-estar dos mais de 1.700 pacientes com deficiências atendidos pela Instituição.

“Os assistidos da Unidade de Longa Permanência (ULP), localizada no bairro do Picanço, em Guarulhos, necessitam, além de atendimento médico especializado para cada particularidade, de vestimentas e alimentação diária”, comenta Luzia Margareth Pummer, presidente do Conselho Diretor.

“A demanda é grande, do tamanho da nossa missão, mas, graças a ajuda da sociedade, conseguimos oferecer atendimento gratuito e humanizado a todos aqueles que precisam de acolhimento, carinho e uma dose generosa de amor”, explica Margareth.

Por mês, os atendidos da Casas André Luiz consomem 1.665 litros de leite integral e desnatado, 2.758 quilos de arroz e feijão, 183 quilos de bolachas salgada e de maisena, 363 quilos de café e achocolatado, 168 pacotes de farinha láctea.

Os números também impressionam no quesito itens de higiene. Somente na ULP, por exemplo, são necessárias 53.600 fraldas, 385 litros de sabonete líquido, 500 unidades de creme dental, 1.700 unidades de desodorante e 1.800 aparelhos de barbear.

Na contramão da pandemia

A disseminação do COVID-19 no Brasil é proporcional à queda de doações. E este número continua caindo de modo alarmante, uma preocupação real frente às despesas diárias. Para driblar o pessimismo predominante do panorama atual, a Instituição adotou novas estratégias para ampliar a captação de recursos.

Anelise Ramos Pinto, gerente de marketing da Casas André Luiz, explica que parte do plano foi direcionar os esforços da equipe de doações Mercatudo Casas André Luiz para ajudar na arrecadação da nova campanha. “Agora, os colaboradores deste setor entram em contato com supermercados, atacadistas, ligam em busca de novos doadores e parceiros para auxiliar na missão de angariar recursos suficientes para reabastecer nossos estoques”.

“As ferramentas digitais também são poderosas aliadas, principalmente quando falamos sobre as redes sociais”, comenta Anelise. “Nós temos doadores de Portugal e até do Japão, e é muito gratificante saber que existem pessoas ao redor do mundo preocupadas com à nossa causa. No entanto, esta batalha está longe de ser vencida. A Casas André Luiz não é uma instituição autossuficiente e ainda precisa de muita ajuda“, conclui.

Saiba como doar

Para doar, o interessado pode entregar sua doação tanto nas unidades da Casas André Luiz nas cidades de Guarulhos ou São Paulo. Há também a possibilidade de contribuir online. Basta acessar o site da campanha Necessidades Emergenciais para conhecer todas as opções disponíveis.

Endereços

Casa André Luiz (Unidade de Longa Permanência)

Avenida André Luiz, nº 723, Picanço

Guarulhos / SP

Telefone: (11) 2457-7733

Casa André Luiz (Ambulatório de Deficiências)

Rua Vicente Melro, nº 878, Vila Galvão

Guarulhos / SP

Telefone: (11) 2452-4033

Telefones

Grande São Paulo: (11) 95427-3700

Campinas: (19) 99710-7304

Sorocaba: (15) 99776-3847

PIX (CNPJ): 62.220.637/0001-40