Companhia CircoShow apresenta o espetáculo gratuito VOCARE – Todos Temos Um Chamado

No próximo sábado (24), às 18h, a Companhia CircoShow apresenta VOCARE – Todos Temos Um Chamado, espetáculo gratuito que une a magia e o sobre-humano do circo com a narrativa do teatro. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos e será transmitido pelo YouTube no endereço https://www.youtube.com/channel/UC60j17Hvlg-poRLOtvUfUrw. A classificação é livre.

Encantador, divertido, leve e cheio de referências à década de 1920, o espetáculo mostra a personagem principal diante de dúvidas e receios, em cada um dos números circenses. Sem saber qual profissão seguir em sua vida, ela conta com ajuda do malabarismo, mágica, equilíbrio, tecido aéreo e contorcionismo para tentar descobrir sua vocação.

VOCARE – Todos Temos Um Chamado é realizado pelo Programa de Ação Cultural (Proac) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com recursos federais da Lei Aldir Blanc. A direção-geral é de Juliano Vargas.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

VOCARE – Todos Temos Um Chamado

Data: sábado, 24 de abril

Horário: 18h

Transmitido pelo canal do YouTube da Prefeitura de Guarulhos: https://www.youtube.com/channel/UC60j17Hvlg-poRLOtvUfUrw.