Doria critica governo federal por vacinas ‘esquecidas’ em Guarulhos

O governador João Doria se posicionou, em suas redes sociais, sobre as 100 mil doses da vacina CoronaVac “esquecidas” pelo governo federal no centro de distribuição no Taboão.

“100 mil doses da Vacina do Butantan esquecidas pelo Ministério da Saúde em centro de distribuição em SP. O povo precisando de vacinas e o Governo Federal esquece vacinas em depósito. Vergonhoso”.

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (28) que encontrou as doses do estoque. Segundo a pasta, as doses “perdidas” serão distribuídas para os estados a partir desta quinta-feira (29). Elas serão entregues junto com 5,2 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford.

O Ministério da Saúde ainda considerou que é normal que “algumas” doses de vacinas fiquem perdidas no estoque, mesmo com o país batendo as 400 mil mortes e passando pelo pior momento da pandemia de covid-19. Segundo o órgão do governo Bolsonaro, essas doses estavam desaparecidas pois é comum que “algumas” fiquem no Centro de Distribuição em Guarulhos, para controle de qualidade, mas que essa parte será distribuída aos poucos, por semana aos estados.