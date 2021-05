Enterro de MC Kevin será em São Paulo e velório será aberto ao público

Valquíria Nascimento, mãe do MC Kevin, funkeiro que morreu aos 23 anos após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro, compartilhou em seu Instagram informações sobre o velório do filho.

Segundo a imagem postada por ela, uma arte gráfica com o rosto do cantor e informações sobre a despedida, o velório será aberto ao público, nesta terça-feira (18), das 4h às 8h, no Parque Novo Mundo, em São Paulo.

“É com muita dor no coração que chegamos ao fim. Vamos nos despedir de você, meu filho. Estou sem chão”, disse Valquíria no post, na tarde desta segunda-feira (18). Bastante abalada, ela esteve mais cedo no Instituto Médico-Legal (IML) do Rio, no centro da cidade, para os trâmites de liberação do corpo do rapaz.