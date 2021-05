Vacinação Solidária arrecadou quase quatro toneladas de alimentos na última semana

A campanha Vacinação Solidária arrecadou, entre os dias 10 e 14 de maio, 3.908 quilos de alimentos não perecíveis doados pelas pessoas que se vacinaram em UBS de Guarulhos. Iniciada no último dia 29 de março, a ação registra um total de 14.598 quilos de alimentos doados, os quais se destinam às pessoas em vulnerabilidade social afetadas pela pandemia.

As doações são repassadas ao programa Restaurante do Bem, que oferece refeições gratuitas em dez pontos do município, e às instituições cadastradas no Banco de Alimentos, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, as quais participaram do chamamento público no ano passado. A doação não é obrigatória para se vacinar contra a covid-19.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias, a população tem correspondido à campanha. “É muito bom poder contar com a generosidade e com o bom coração dos guarulhenses neste momento em que muitas pessoas estão precisando de alimentos”, disse Elen.

Empresas interessadas em participar da campanha Vacinação Solidária podem doar alimentos não perecíveis diretamente na sede do Fundo Social (alameda Tutoia, 534, Gopoúva). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2472-5176.