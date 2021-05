Clube dos Composteiros de Guarulhos já soma 160 participantes

Lançado durante a 1ª Semana de Compostagem de Guarulhos, realizada entre os dias 3 e 8 de maio, o Clube dos Composteiros de Guarulhos no WhatsApp ([11] 94384-5250) já conta com 160 participantes. Estão no grupo interessados em geral no tema, professores, técnicos e servidores das secretarias de Serviços Públicos e Meio Ambiente de Guarulhos, que são os responsáveis pela iniciativa.

No grupo é possível trocar experiências e tirar todas as dúvidas sobre métodos de compostagem de resíduos orgânicos residenciais e pequenos espaços, produção de adubo, construção e manutenção de minhocário, entre outros itens relacionados ao tema.

O incentivo à prática da compostagem é parte do programa Lixo Zero Guarulhos, que objetiva a redução do volume de resíduos enviados diariamente ao aterro sanitário através da disseminação de informações e sensibilização sobre consumo sustentável, separação e destinação ambientalmente correta de resíduos.

A programação inclui oficinas online e presenciais de compostagem com e sem minhocas, aproveitamento integral dos alimentos e visitas monitoradas à Área Educacional de Compostagem, no Taboão, e encontros presenciais entre os composteiros, sempre observando o protocolo contra a covid-19. Mais informações no Portal Lixo Zero: lixozero.guarulhos.sp.gov.br/.