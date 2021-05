Restaurante do Bem completa um mês com mais de 32 mil refeições distribuídas

Nesta quarta-feira (26) a edição 2021 do programa Restaurante do Bem completou um mês com a distribuição de 32.200 refeições gratuitas à população em vulnerabilidade social afetada pela pandemia em Guarulhos. Iniciativa da Prefeitura, o programa tem por objetivo oferecer alimentação pronta em dez pontos estratégicos do município, de segunda a sexta-feira.

A ação acontece nos bairros Água Azul, Cidade Seródio, Anita Garibaldi, Jardim Santo Expedito, Recreio São Jorge, Jardim Presidente Dutra (dois pontos distintos), Vila Nova Cumbica, Jardim Nova Cidade e Parque Uirapuru.

As refeições são servidas em marmitas às 12h para que as pessoas consumam em casa e evitem aglomerações. As senhas são distribuídas 15 minutos antes. A elaboração da comida e sua distribuição são feitas por organizações sociais conveniadas à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

Em julho passado foi realizada a primeira edição do programa, envolvendo nove pontos de distribuição e com duração de cinco meses. No período foram distribuídas 194.224 refeições.

Interessados em colaborar com doações de insumos (alimentos e embalagens) devem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (avenida Guarulhos, 2.200, Vila Augusta) pelo telefone 2087-7410.