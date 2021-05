Último episódio do Quarentena Incinerante discute a cinematografia na próxima segunda-feira

Cinematografia: A Foto em Movimento é o tema do último episódio do Quarentena Incinerante, que vai ao ar na próxima segunda-feira (31), às 19h. O bate-papo virtual integra uma série de encontros que tem por objetivo aprofundar discussões sobre a sétima arte. O evento é transmitido pelas redes sociais do Cineclube Incinerante no Facebook e no YouTube, com recursos de interatividade disponíveis para garantir a participação dos internautas.

Sob mediação do comunicólogo Renato Santos, integrante do Cineclube Incinerante, o episódio aborda a diferença entre cinematografia e fotografia, que se revela no modo de captação e nas plataformas em que são apresentadas. Nesse contexto, a fotografia no cinema é um conceito muito mais amplo que a fotografia estática, não é só fotografia, mas também dinâmica da câmera, decupagem e a relação do diretor com toda a equipe.

Para desenvolver o debate, o evento conta com a participação da pedagoga, atriz, clown e cineasta Janaína Reis, da fotógrafa, produtora cultural, professora e cineasta Reiko Otake e do cineasta Wesley Gabriel. Juntos, eles refletem sobre a complexidade que reflete a aproximação da linguagem fotográfica com o cinema.

Iniciativa do Cineclube Incinerante, a nova temporada do Quarentena é um projeto aprovado pelo FunCultura, Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, e contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Para saber mais sobre a programação cultural da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Quarentena Incinerante | 2ª Temporada | Cinematografia: A Foto em Movimento

Data: segunda-feira, 31 de maio

Horário: 19h

Evento online transmitido pelas redes sociais do Cineclube Incinerante:

Facebook: https://www.facebook.com/cineclube.incinerante

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0EcRiYuMcQCyGRpTWLvQ4w