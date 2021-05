Iniciada a formação de empreendedorismo exclusiva para caminhoneiros no Brasil

Guiar um caminhão é realmente dirigir uma empresa. Envolve planejamento financeiro, visão de futuro, gestão do tempo e responsabilidade com o produto final. Entre outras atribuições e desafios que só a estrada pode exigir. E para retribuir aos caminhoneiros e caminhoneiras do Brasil, um pouco do que fazem pela economia do País, o Instituto CCR – em nova parceria com a escola de negócios Empreende Aí – desenvolveu a formação de Empreendedorismo para Caminhoneiros (as), com pegada tech, exclusiva para quem faz do caminhão sua opção de vida, carreira e crescimento pessoal. Na via Dutra, o projeto conta com o apoio da CCR NovaDutra.

A live de abertura, realizada nesta quarta, 26/05, contou com o board executivo do Grupo CCR, gesto que demarca a importância e o simbolismo dos motoristas de pesados para a companhia. “Vocês são prioridade absoluta para a nossa empresa. São nossos clientes, amigos e parceiros de jornada, dia e noite, em todo o Brasil”, afirmou Tonico Pereira, diretor de comunicação e sustentabilidade do Grupo CCR, ao reforçar o papel estratégico da categoria para a CCR.

– E por falar em papel, poucas mulheres no Brasil tiveram a oportunidade de vivenciar tanto da cultura da boleia quanto a segunda convidada especial da noite. “Quem anda, trabalha e percorre a Dutra, sabe que esta estrada é uma casa para os caminhoneiros e caminhoneiras de todo o Brasil. E estendo isso em nome de todas as concessionárias do Grupo CCR. Aliás, aproveito o momento ressaltar: meu pai foi caminhoneiro, por muitos anos, e me ensinou muito sobre a vida na boleia. Meu irmão foi

caminhoneiro. Eu casei com um engenheiro especializado em caminhões… Enfim… Esse veículo, essa profissão, esse modo de vida, acima de tudo, estão no meu DNA. E, sabem de uma coisa? Que orgulho dessa marca”, comentou em tom de muita emoção, Carla Fornasaro, diretora-presidente na CCR NovaDutra.

O evento contou com mais de 80 participantes, trilha sonora acolhedora, com clássicos da música popular do Brasil, escolhidas para aclimatar o encontro online com o que há de melhor da cultura por dentro da boleia. E ainda trouxe um convidado especial: Pedro Trucão, o maior comunicador do Brasil quando o assunto são os profissionais da estrada. Carismático, sua voz marcante e amiga acompanha a classe de motoristas há quase quatro décadas, nos mais importantes veículos de imprensa, com passagens por rádio, TV e portais.

“Eu acompanhei de perto as primeiras iniciativas das CCR que transformaram a relação dos caminhoneiros com o atendimento na estrada, desde os kits de higiene e bem-estar, até os postos avançados de saúde e demais ações de cidadania”, analisou Pedro Trucão. “Fiquei emocionado ao saber que o curso acolherá pessoas de 22 a 60 anos, prova que o conteúdo vai conversar com várias gerações”, completou Trucão.

E não há melhor forma de exemplificar o impacto positivo da novíssima formação que o Instituto CCR e a Empreende Aí colocaram à disposição dos queridos caminhoneiros, do que ouví-los: “Sou motorista há mais de 10 anos e dirijo por todo território nacional. Meu objetivo com este curso é o de ampliar meus conhecimentos”, afirmou Simone Aragão Xavier – uma entre oitenta participantes que aprenderão na prática como o empreendedorismo pode transformar a atuação dos caminhoneiros.

COMO VAI FUNCIONAR?

A formação terá quatro módulos de trabalho: Autoconhecimento, Gestão Financeira, Oportunidades em Momentos de Crise, Planejamento de Gestão do Tempo. A pegada é mão na massa, com duração de 30 dias e aulas gravadas em formato digital, de fácil e rápido acesso pelo celular ou computador. Para conferir mais informações e tirar dúvidas, basta acessar a página oficial: https://empreendeai.com.br/institutoccr-caminhoneiros/

“Estamos extremamente felizes por poder criar, de forma tão inovadora, junto à CCR, um programa para valorizar os caminhoneiros e caminhoneiras. Acreditamos que melhorar a vida deles, por meio da geração de renda e melhoria no trabalho, é o caminho. E, principalmente, estamos muito felizes em fazer parte da criação de um projeto tão único e inovador.” Finalizou Luís Coelho, sócio-fundador do Empreende Aí.